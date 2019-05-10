У неділю рух центром Києва обмежать через марафон

Київська міська державна адміністрація попереджає про обмеження руху центральними вулицями Києва 12 травня через проведення «Четвертого Київського Євро Марафону».

Рух всіх видів транспорту вулицями, якими проходитиме маршрут марафону, буде заборонений з 8 ранку до 15:30.

«Зокрема, марафон триватиме за маршрутом: старт із вулиці Великої Васильківської, 55 (територія НСК «Олімпійський») – вулиця Саксаганського – площа Перемоги – проспект Перемоги (непарний бік) до перехрестя з провулком Польовим – розворот (проспект Перемоги, 45) – проспект Перемоги – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Велика Васильківська – розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (вулиця Івана Кудрі) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Жилянська – фініш на вулиці Великій Васильківській, 55 (територія НСК «Олімпійський») (3 кола)», – йдеться в повідомленні КМДА.

За інформацією столичної влади, участь у марафоні візьмуть понад три тисячі людей. Передбачені дистанції 6 і 12 кілометрів, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета, дитячий забіг і також змагання зі скандинавської ходьби на дистанції шість кілометрів.