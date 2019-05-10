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10 Травень 2019, Київ 20:12
Новини | Події

У неділю рух центром Києва обмежать через марафон

Марафон почасти проходитиме Великою Васильківською вулицею

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Київська міська державна адміністрація попереджає про обмеження руху центральними вулицями Києва 12 травня через проведення «Четвертого Київського Євро Марафону».

Рух всіх видів транспорту вулицями, якими проходитиме маршрут марафону, буде заборонений з 8 ранку до 15:30.

«Зокрема, марафон триватиме за маршрутом: старт із вулиці Великої Васильківської, 55 (територія НСК «Олімпійський») – вулиця Саксаганського – площа Перемоги – проспект Перемоги (непарний бік) до перехрестя з провулком Польовим – розворот (проспект Перемоги, 45) – проспект Перемоги – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Велика Васильківська – розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (вулиця Івана Кудрі) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Жилянська – фініш на вулиці Великій Васильківській, 55 (територія НСК «Олімпійський») (3 кола)», – йдеться в повідомленні КМДА.

За інформацією столичної влади, участь у марафоні візьмуть понад три тисячі людей. Передбачені дистанції 6 і 12 кілометрів, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета, дитячий забіг і також змагання зі скандинавської ходьби на дистанції шість кілометрів.

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