Одна людина загинула, п’ять поранені внаслідок вибуху в Марганці

У місті Марганець Дніпропетровської області 7 травня о 15:54 стався вибух гранати. Як повідомляє сайт Національної поліції, загинув чоловік 1981 року народження, раніше засуджений за незаконний обіг зброї.

«Звідки у чоловіка граната і що стало причиною вибуху – встановить слідство», – ідеться в повідомленні.

«Також в результаті вибуху постраждало п’ятеро осіб, серед яких співробітник групи реагування патрульної поліції 1990 року народження та дві жінки 63-х та 65 років. Всі потерпілі отримали осколкові поранення. Як з’ясувалося, постраждалий співробітник поліції відпрацьовував виклик поряд із місцем події», – вказують правоохоронці.

За фактом події відкрите кримінальне провадження за ч. 2 п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.