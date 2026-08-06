У Марганці на Дніпропетровщині вже кілька діб немає води. В уряді відреагували

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив здійснити невідкладні заходи для прискорення ремонту обладнання на магістральному водогоні, щоб забезпечити жителів Марганця Дніпропетровської області водою.

«У Марганці та навколишніх громадах вже кілька діб відсутнє централізоване водопостачання. Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також не повної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом», – написав він.

Прем’єр повідомив, що вчора пізно ввечері заслухав оперативну доповідь голови ОВА Олександра Ганжі та відповідальних міністерств, поставив задачу здійснити «невідкладні заходи», які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води, підвіз питної води місцевому населенню.

Корецький очікує від голови ОВА повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні. За його словами, координує процес відновлення водопостачання особисто міністр інфраструктури Микола Калашник.

Водозабірна споруда магістрального водогону розташована на території Запорізького водоканалу та є окремим інженерним об’єктом.

За даними місцевої влади, 2 серпня внаслідок російських обстрілів підстанцій сусідньої Запорізької області стався перепад напруги в електромережі, після відновлення енергопостачання насосний агрегат не запустився. Зазначалось, що це обладнання швейцарського виробництва.

Марганецька міськрада заявляла, що причина відсутності води не пов’язана з діяльністю КП «Марганецьводоканал» – через аварійну ситуацію вода магістральним водогоном до міста не надходить, тому підприємство наразі не має технічної можливості відновити її подачу.

Згодом місцева влада заявила, що, попри те, що строк виготовлення ремонтного комплекту насосного агрегату становить від 8 до 10 тижнів, було досягнуто домовленості із заводом-виробником щодо отримання ремонтного комплекту, який уже виготовлений для іншого замовника. Влада заявила про роботу над прискоренням його доставки з Європи до України.

У Марганецькій міській громаді, за офіційними даними, проживають близько 30 тисяч людей.