«Її величність – жінка»: в Україні вводять в обіг перші поштові марки у жанрі ню

«Укрпошта» вводить в обіг перші в історії України марки у жанрі ню, повідомила у середу пресслужба компанії.

«5 березня світ побачать перші українські поштові марки з оголеними тілами у жанрі «ню» із серії «Її величність – жінка». Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка «Одаліска» з фондів Національного музею Тараса Шевченка та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна «Енергія ІІ» з фондів Національного художнього музею України. Тираж кожної марки – 130 тияч примірників. До марок випущено конверти «Перший день» та картки для картмаксимумів», – повідомила пресслужба «Укрпошти».

У компанії висловили сподівання, що нова серія марок «додасть художньої естетики поштовим відправленням».

Повідомляється, що церемонія спецпогашення нових поштових мініатюр відбудуться 5 березня о 10:00 у Національному музеї Тараса Шевченка.

Кількість марок в одному марковому аркуші – 9 (3х3). Вартість маркового аркуша 81 грн, конверта – 4 грн, картки – 4 грн. Вартість конвертів зі спецпогашенням та картаксимумів – 18,80 грн.

Картина Тараса Шевченка «Одаліска» була написана 1840 року у Петербурзі. На конверті до випуску марок, як кажуть в «Укрпошті», представлена ще одна робота Шевченка – «Вірсавія» (1860).

На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу «Енергія ІІ» (1991) художника-графіка Андрія Чебикіна. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника «Опале листя» Івана Франка авторства Чебикіна.