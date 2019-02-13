Місія марсоходу Opportunity офіційно завершена

Американське космічне агентство NASA 13 лютого офіційно оголосило про припинення функціонування марсохода Opportunity, що потрапив у 2018 році в найпотужнішу пилову бурю на Червоній планеті і відтоді не виходив на зв'язок.

«Місія Opportunity завершена», – заявив помічник голови NASA з питань науки Томас Зурбучен.

NASA повідомило 12 лютого, що зробить фінальну спробу зв’язатися з марсоходом Opportunity. Востаннє зонд виходив на зв’язок вісім місяців тому.

Opportunity сів на Марсі в 2004 році і подолав там близько 45 кілометрів.

У червні 2018 року NASA повідомило, що припинило виконання наукових операцій марсоходом Opportunity через пилову бурю. Буря перешкоджала проникненню сонячних променів крізь атмосферу і позбавляла марсохід джерела енергії, а працював він на сонячних батареях.