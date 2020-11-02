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02 листопада 2020, Київ 07:14
Новини | Спорт

Теніс: Костюк програла фінал у США

Українська тенісистка Марта Костюк 1 листопада поступилася у фіналі турніру ITF World Tennis Tour у американському місті Тайлер.

18-річна Костюк поступилася місцевій тенісистці Енн Лі з рахунком 5:7, 1:6, 3:6.

Українка другий тиждень підряд дістається фіналу 80-тисячників у США. Минулої неділі у Менсоні вона не змогла дограти вирішальний поєдинок через судоми.

Успішні виступи на двох турнірах поспіль дозволять Костюк вперше у кар’єрі ввійти до чільної сотні кращих тенісисток світу.

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