«Центр протидії корупції» має видалити всі згадки про Мартиненка на своєму сайті – рішення суду

Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до «Центру протидії корупції» й зобов’язав організацію видалити всю інформацію та згадки про політика зі свого сайту.

Активісти називають рішення наступом на свободу слова і заявляють, що планують його оскаржувати.

«Законодавство України чітко встановлює, що будь-хто може вільно використовувати та поширювати публічну інформацію у формі відкритих даних з посиланням на джерело, що й робить Центр протидії корупції у реєстрі публічних осіб pep.org.ua», – заявив адвокат ЦПК Олексій Бойко.

Мартиненко звернувся до Печерського районного суду Києва з позовом до ЦПК про захист немайнових прав на використання імені та недоторканності ділової репутації у червні 2018 року. Він звинувачує активістів у незаконному використанні його імені в контексті розслідувань кримінальних правопорушень та корупційних схем, де його вина чи участь не встановлені судом.

Мартиненка підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про два епізоди – розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.

Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він усі звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.