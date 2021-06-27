Міністр Лазебна каже, що їй не висловлювали претензій із Офісу президента

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що їй не висловлювали претензій до її роботи з офісу президента України.

«Не було такого», – відповіла вона в «Суботньому інтерв’ю» на запитання, чи висловлювали їй такі претензії.

Але при цьому вона визнала, що претензії до неї в принципі можуть бути.

Коментуючи повідомлення в пресі з посиланням на одного з чільних представників команди президента Володимира Зеленського, що в офісі президента є претензії майже до всіх членів уряду, зокрема й до Лазебної, вона прокоментувала, з чим можуть бути пов’язані можливі питання до неї.

«Можливо, я маю запитати своїх керівників. Я, безумовно, не ідеальний керівник, роблю все можливе, можливо, не достатньо, але я намагаюся робити дуже багато реформ і закладаю такі камінчики… Я впевнена, що те, що ми сьогодні закладаємо у багатьох сферах в соціальній політиці, буде продовжуватися. І це для мене найголовніше. І воно мене тішить. Але, звичайно, мабуть, є претензії», – сказала Марина Лазебна.

Раніше в інтернет-виданні «Українська правда» з’явилася стаття, в якій цитувалися слова одного з чільників команди Зеленського про ставлення президента до нинішнього складу Кабінету міністрів.

«Я бачу якусь емоційну втому «першого» від усього Кабміну. На Банковій висить у повітрі, що восени треба уряд перезавантажити, тому що майже до всіх є питання. І до Лазебної, і до Тарана (міністра оборони Андрія Тарана – ред.), і до Абрамовського (міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського – ред.), і до решти», – заявив неназваний член президентської команди, як його процитувало видання.