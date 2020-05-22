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22 травня 2020, Київ 12:05
Новини | Події

Помер український політик, депутат кількох скликань ВР Анатолій Матвієнко

Анатолій Матвієнко у студії Радіо Свобода, фото 2015 року

У віці 67 років помер відомий український політик, депутат кількох скликань Верховної Ради Анатолій Матвієнко. Про це у п’ятницю повідомили близькі і знайомі політика.

Що стало причиною смерті Анатолія Матвієнка, не повідомляється.

Анатолій Матвієнко був народним депутатом шести скликань Верховної Ради, будучи членом різних партій, серед яких КПУ, Національно-демократична партія, «Блок Юлії Тимошенко», «Наша Україна – Народна Самооборона», «Блок Петра Порошенка». Сам він свого часу створив партію «Українська платформа «Собор». У 2005 році був прем’єром Криму.

Мав науковий ступінь доктора політичних наук, неодноразово був відзначений державними нагородами.

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