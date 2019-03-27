Тереза Мей обіцяє власну відставку після схвалення Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обіцяє, що піде у відставку після того, як парламент схвалить угоду про вихід країни з Євросоюзу. Про це заявили відразу кілька депутатів від владної Консервативної партії, перед якими 27 березня виступила голова уряду. У канцелярії Мей офіційно підтвердили ці повідомлення.

Мей не назвала точну дату своєї відставки. Учасники зустрічі припускають, що йдеться про літо 2019 року. Якщо парламент ухвалить угоду, то Британія повинна вийти з ЄС 22 травня.

Депутати британського парламенту 27 березня обговорюють можливі альтернативні підходи до Brexit. Пройдуть рейтингові голосування щодо восьми можливих варіантів: від виходу з ЄС 12 квітня без угоди до нового референдуму. Рішення парламенту не матиме обов'язкової юридичної сили, однак стане політичним індикатором, оскільки впродовж останніх тижнів депутати фактично тільки відкидали пропоновані варіанти вирішення питання, але не могли домовитися про спільний підхід.