Тереза Мей проведе екстрену нараду через захоплення Іраном танкера під британським прапором

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей проведе 22 липня екстрене засідання через захоплення Іраном танкера під британським прапором. У листі до Ради безпеки ООН Лондон наполягає, що танкер законно перебував у територіальних водах Оману, коли на його борт потрапили іранські військові.

Влада Ірану заявляє, що всі 23 члени екіпажу захопленого судна залишаються на борту в порту Бандар-Аббас, є здоровими і перебувають у безпеці. За словами голови Організації морських портів Ірану Аллахморада Афіфіпура, які транслює державне телебачення країни, доля екіпажу залежить від готовності до співпраці з владою Ірану.

Лондон засудив захоплення Іраном нафтового танкера в Перській затоці 19 липня як «ворожий акт» і відкинув пояснення Тегерана, який наполягає, що причиною затримання судна була участь танкера в аварії.