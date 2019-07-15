КПВВ «Майорське» тимчасово припинив роботу

На Донбасі тимчасово припинив роботу Контрольний пункт в’їзду-виїзду. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Сьогодні зранку, безпосередньо перед відкриттям контрольних пунктів в’їзду-виїзду, о 05.45 від невідомої особи до служби «102» Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ «Майорське»», – мовиться у повідомленні.

Цивільних осіб евакуювали в безпечне місце.

«Наразі територія КПВВ обстежується групою розмінування ДСНС та вживаються всі необхідні заходи безпеки», – заявили у ДПСУ.

Решта КПВВ на лінії розмежування відкрились згідно літнього графіку роботи та функціонують у штатному режимі. Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 38,1 тисячі людей та 4,8 тисячі транспортних засобів.