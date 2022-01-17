Проблема нашестя медуз в Азовському морі у найближчі роки не вирішиться – Карпій

Ситуація із нашестям медуз в Азовському морі у найближчі роки не вирішиться без комплексних та капіталоємних проєктів, заявив виконувач обов'язків директора департаменту охорони довкілля Запорізької ОДА Сергій Карпій в ефірі «Новин Приазов’я» (проєкт Радіо Свобода).

За його словами, у Запорізькій області основна причина цього явища – солоність Азовського моря, яка є ідеальною для розповсюдження медуз. Один з методів зменшення солоності моря, каже посадовець, – мінімізувати замуленість річок, що впадають у море. Але на їх розчистку потрібні мільйони гривень, зазначив він.

«У нас є розрахунки щодо розробки проєктно-кошторисної документації із розчистки русел річок. Ми повинні розуміти, що це дуже капіталоємні проєкти, тому ні обласний бюджет, ні будь-який місцевий не зможуть профінансувати в повному обсязі ці проєкти. Розробка техніко-економічного обґрунтування тільки на одну річку Молочну (найбільша річка північно-західного Приазов’я в Запорізькій області, впадає в Молочний лиман Азовського моря – ред.) треба до 3 млн грн. І це тільки ТЕО. Ну якщо порівняти з розчисткою русел у місті Запоріжжя, то це від 3 млн грн за 1 км», – повідомив Карпій.

Він упевнений, що в найближчий рік-два ситуація з нашестям медуз в Азовському морі не зміниться.

Минулого тижня на засіданні тимчасової контрольної обласної комісії Запорізької обласної ради з вирішення проблемних питань на Азовському узбережжі були ухвалені рекомендації, що стосуються надмірної кількості медуз під час курортного сезону. Згідно з рекомендаціями, необхідно забезпечити опріснення Азовського моря за рахунок очистки малих та середніх річок області та ліквідації незаконних забудівель русел річок.