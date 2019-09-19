Медведчук про фільм про Стуса: «Мій образ світлий і дуже позитивний»

Депутат Верховної Ради (фракція «Опозиційна платформа – За життя»), колишній адвокат українського поета Василя Стуса Віктор Медведчук повідомив, що не дивився фільм «Заборонений», Але політик також сказав у програмі Радіо Свобода «Ньюзрум», що знає, як постав у стрічці персонаж, прототипом якого був сам Медведчук.

«Я читав багато, де згадували моє прізвище, щодо фільму про Стуса, і я не знайшов жодної позитивної рецензії на нього», – сказав Медведчук.

На запитання, чи знає він актора, який зіграв його роль, депутат відповів, що не знає: «Кажуть, нормальна людина, і взагалі мій образ там дуже світлий і дуже позитивний».

Медведчук також заперечив тиск на авторів фільму.

«Нічого такого не було, тому що, я думаю, ті, хто придумав про Медведчука в цьому фільмі, цим єдиним хотіли залучити публіку до перегляду фільму. Інших цінностей у цьому фільмі нема. Так мені кажуть експерти, які розуміються на цьому», – відзначив політик, але додав, що його адвокат зв’язувався з авторами стрічки.

«Коли ми дізналися про це, що дискутується це питання (висвітлення у фільмі ролі Медведчука в процесі над Стусом – ред.), то адвокат попередив, що якщо буде порушене законодавство і мої особисті права, ми оскаржимо і не дамо можливості цьому фільму вийти на екрани. Це моє право, і ми б це зробили, і вони злякалися, тому що не можна порушувати права людини, права Медведчука в даному випадку. І тому вони зробили якусь там свою сцену щодо адвоката, і тим більше, ми ж не знаємо, хто цей адвокат. Чи у фільмі є прізвище?» – спитав Медведчук.

Фільм «Заборонений», який розповідає про долю українського поета Василя Стуса, вийшов на екрани на початку вересня. Іще до появи «Забороненого» роль адвоката Віктора Медведчука у справі Стуса стала предметом суспільного резонансу.

Наскільки якісно він захищав свого підзахисного? Відповідь на це питання дають київські адвокати Роман Титикало й Ілля Костін, які детально проаналізували усі 6 томів архівно-слідчої справи. «Адвокат зі своїм обов’язком не впорався. Більше того, захисник Медведчук фактично став пособником сторони обвинувачення, діяв усупереч і нормам права, і вимогам професійної етики», – такий висновок роблять вони у своєму дослідженні.

Сам Медведчук у засудженні Стуса винним себе не вважає. Він каже: захищав його згідно з радянськими законами і не порушував тогочасних норм адвокатської діяльності. «Я можу дивитися в очі і говорити про те, що стосовно Василя Стуса ніякої вини, ні внутрішньої, ні зовнішньої, я не відчуваю і ніколи не відчував», – заявляв Медведчук в інтерв’ю Радіо Свобода ще у 2013 році.

Оскаржувати рішення суду Стус не бачив сенсу, покарання він поїхав відбувати до табору в пермському Кучині. Там він кілька разів оголошував голодування й кілька разів опинявся в одиночній камері й карцері.

У ніч із 3 на 4 вересня 1985 року Василя Стуса не стало.