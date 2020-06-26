Митниця повідомила про обсяг і ціну медичних масок, проданих Китаю та Росії перед початком епідемії

Державна митна служба України повідомила про обсяг і ціну медичних масок, проданих за кордон, у тому числі до Китаю та Росії, в січні і лютому 2020 року, безпосередньо перед початком оголошеного в березні карантину. Про це Держмитслужба повідомила у відповіді на запит депутата Верховної Ради України Володимира Ар’єва (фракція «Європейська солідарність»).

Згідно з оприлюдненими даними, за перші два місяці 2020 року Україна продала за кордон понад 500 тонн медичних масок.

«Україна продала Китаю 80 тон масок у січні-лютому. А потім завозила китайські в Україну у березні! Це як? Або дурість, або поклали різницю в кишеню», – написав у коментарі до оприлюднених документів депутат.

Ар’єв також вказав, що до Росії було продано 18 тонн цього товару.

«Китаю продавали по 45 000 $ за тонну, Польщі по 18 700 $, а Росії найдешевше – лише по 3 300 $ або по 25 копійок за маску», – ідеться в повідомленні.

Карантин, пов’язаний з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, був оголошений урядом 12 березня. В перший місяць карантинних обмежень в Україні медичні маски були дефіцитним товаром. Ажіотаж спав лише в травні, коли уряд поступово став скасовувати жорсткі обмеження, перейшовши до режиму так званого «адаптивного карантину».