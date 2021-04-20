У ВР зареєстровано законопроєкт про запровадження в Україні посади омбудсмена з медичних питань

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і народні депутатки зі «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк та Оксана Дмитрієва пропонують запровадити посаду уповноваженого з медичних питань. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.

Документом пропонується уповноваженому з медичних питань здійснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності в цій сфері, стандартів медичного обслуговування та протоколів надання реабілітаційної допомоги в Україні.

Законопроєкт визначає, що омбудсмена з медичних питань призначає уряд за результатами конкурсу, який проводить незалежна конкурсна комісія.

Омбудсмен не є державним службовцем. На цю посаду може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 30 років, володіє державною мовою, має вищу юридичну або медичну освіту, досвід діяльності за фахом та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.

В Україні, крім Уповноваженого з прав людини, є також дитячий, освітній, мовний омбудсмени.