COVID-19: австралійський Мельбурн послаблює жорсткий карантин

Австралійське місто Мельбурн після жорсткого карантину через COVID-19 на цьому тижні має намір частково скасувати обмеження, які були одними з найсуворіших серед великих міст світу.

22 жовтня влада зніме деякі обмеження – на відвідини громадських закладів і роботу підприємств. Так, штат Вікторія, столицею якого є Мельбурн, на цьому тижні має намір досягти рівня повністю вакцинованих у 70 відсотків, що дозволить вдатися до послаблень карантину.

Ще більше послаблень, включаючи відкриття багатьох роздрібних мереж, відбудеться, якщо у штаті Вікторія будуть повністю вакциновані 80% мешканців, каже влада.

Станом на 17 жовтня у штаті Вікторія зареєстровано 1838 нових випадків зараження коронавірусом і 7 смертей. Незважаючи на зростання числа випадків захворювання в останні місяці, кількість хворих в Австралії низька в порівнянні з багатьма іншими розвиненими країнами: понад 143 000 випадків і 1530 смертей.

Із березня 2020 року в Мельбурні з населенням 5 мільйонів осіб було шість локдаунів, що за тривалістю розтягнулися на майже дев’ять місяців.

Австралійські та інші ЗМІ кажуть, що це найтриваліший період жорсткого карантину в світі, схожа сувора ізоляція також була впроваджена в Буенос-Айресі.