Суд у Росії відхилив апеляцію на вирок кримському блогеру Мемедемінову – адвокат

Військовий апеляційний суд у Московській області 14 травня залишив в силі вирок кримському блогеру, громадянському журналісту Наріману Мемедемінову за звинуваченням в «публічних закликах до терористичної діяльності», повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

На засіданні суду сам Мемедемінов закликав своїх колег продовжувати висвітлювати переслідування в анексованому Криму.

«Шановна журналістська спільното, професійні журналісти, блогери, громадянські журналісти. Я хочу висловити вам величезну подяку за все те, що ми робили протягом усього часу, поки тривала так звана кримінальна справа щодо мене, а за фактом – переслідування. У мене немає інформації, але я впевнений, що ви продовжуєте роботу в цьому напрямку і розповідаєте про те, що відбувається в Криму, що відбувається з незалежними журналістами після того, як туди прийшов російський закон. Все, що ви робите, це дуже правильно. Тому ще раз повторюся, величезне спасибі вам за це. Прошу вас і далі приділяти увагу переслідуваннм за релігійною, національною та професійною ознаками на території Криму. Сподіваюся, скоро зустрітися з вами безпосередньо, а не через ґрати», – сказав Наріман Мемедемінов.

Перед тим, як суд пішов до нарадчої кімнати, блогер також сказав, що не має ілюзій щодо рішення.

У жовтні 2019 року Наріман Мемедемінов був засуджений до двох з половиною років ув’язнення в колонії-поселенні за звинуваченням в «публічних закликах до терористичної діяльності». Низка українських правозахисників та журналістів закликала міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.