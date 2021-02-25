Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» відповів на закиди про російське фінансування проєкту

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр», відповідаючи на запит Радіо Свобода, заявив, що його проєкт «систематично намагаються втягнути в політизовані скандали та роблять мішенню інформаційних атак».

Найактивніше протистоїть ініціативам цетру, зокрема, із зведення меморіальної синагоги, дисидент, колишній політв’язень, співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс та його однодумці, кажуть у «Бабиному Яр».

«Факт, яким маніпулюють опоненти фонду – нібито російське походження фінансування проєкту, оскільки серед донорів проєкту є два «російських» бізнесмени Михайло Фрідман та Герман Хан. Насправді, Михайло Фрідман та Герман Хан – євреї, що народилися та виросли в Україні (у Львові та Києві), та чиї родичі загинули під час Голокосту у Бабиному Яру. Це бізнесмени, які мають великий бізнес та культурні проєкти в Україні та сплачують податки в Україні», – заявили в Меморіальному центрі.

Частка фінансування Михайла Фрідмана та Германа Хана у проєкті становить менше ніж 50%, додають у центрі. Більше ніж половина фінансування надходить з України та США: від бізнесмена Віктора Пінчука, українського спортсмена Володимира Кличка, харківського бізнесмена Павла Фукса та президента Всесвітнього єврейського конгресу, бізнесмена й американського політика Рональда Лаудера.

«Всі донори є членами Наглядової ради Фонду, до якої входять 15 осіб. Всі стратегічні рішення щодо діяльності Фонду ухвалюються Радою колегіально, одна людина – один голос. Співвідношення внесків із боку громадян України, Росії та Ізраїлю і США (ці дві країни разом – ред.) складають: 50%/49%/1%», – йдеться у відповіді на запит.

У Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр» також заявляють, що заручилися підтримкою президента Володимира Зеленського, уряду та профільного міністерства. Крім того, у центрі заявили, що їх підтримали більшість юдейських громад України та рабинів, а публічнезвернення до міського голови та міських депутатів на підтримку Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр» підтримали більше 30 рабинів.

Вони також запевняють, що заплановане на квітень відкриття синагоги не суперечить ні християнській, ні юдейські вірі, ні українським законам.

Київська міська рада перенесла голосування за передачу трьох додаткових ділянок землі в оренду Міжнародному меморіальному центру Голокосту «Бабин Яр». Радіо Свобода наразі з'ясовує дату голосування.

Київська міська рада, перш ніж голосувати за передачу додаткової землі, має ознайомитися з державною концепцією комплексної меморіалізації Бабиного Яру, заявляв Йосиф Зісельс. Він переконаний проєкт будівництва синагоги є частиною інформаційної війни Росії проти України.

Зісельс стверджував, що будівництво «порушує всі можливі заборони і обмеження єврейської релігії, а також українського законодавства і міжнародних зобов’язань України».