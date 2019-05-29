У Слов’янську відкрили меморіал генералу Кульчицькому та 11 бійцям

У Слов’янську Донецької області 29 травня відкрили меморіал загиблим п’ять років тому 12 військовослужбовців, в тому числі генералу Сергію Кульчицькому, повідомляє сайт МВС.

«Генерал-майор Сергій Кульчицький, начальник управління бойової та спеціальної підготовки головного управління Нацгвардії України, перший за всю історію незалежності України генерал, який загинув під час виконання службових обов’язків. Солдат і генерал, людина, яка пішла на фронт разом із своїми бійцями. І загинув він разом з ними», – сказав на відкритті очільник МВС Арсен Аваков.

Меморіал загиблим відкрили на трасі Слов’янськ – Краматорськ, неподалік місця падіння вертольота.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, покладанням квітів і молитвою.

«29 травня 2014 року ми виконували задачу за призначенням –доставка продуктів, води і ротація особового складу. Склали маршрут перельоту, виконали переліт на гору Карачун, провели там ротацію особового складу, виконали переліт на п’ятий блокпост, а після зльоту пролунав вибух, вертоліт втратив керування і сталась катастрофа, в якій загинуло 12 наших військовослужбовців. Із сумом висловлюю співчуття рідним загиблим. Вони виконали свій війковий і громадянський обов’язок», – розповів Олександр Макеєнко, один із членів екіпажу, штурман, якому дивом вдалося вижити.

Макеєнко розповів, що Сергій Кульчицький завжди прилітав до своїх підлеглих, щоб підтримати моральний дух бійців та особисто отримати інформацію.

Генерал Кульчицький разом з іншими 11 військовими загинув 29 травня 2014 року після вильоту з гори Карачун поблизу міста Слов’янська у Донецькій області. Гелікоптер Мі-8, в якому перебували військові, збили підтримувані Росією бойовики.