«Меморіал»: у Росії є щонайменше 305 політв’язнів

Російський правозахисний центр «Меморіал» 30 жовтня оприлюднив списки політв’язнів сучасної Росії. У переліку, який самі правозахисники називають неповним, є 305 прізвищ. Реальне число політв’язнів та інших людей, позбавлених волі за політичними мотивами, в сьогоднішній Росії значно більше, відзначають у «Меморіалі».

За минулий рік списки поповнили 168 нових імен. Серед них дев’ять в’язнів так званої «московської справи», обвинувачені в організації мирного протесту в Інгушетії, обвинувачені у справі організації «Сеть», засуджені за так званою «справою «Артпідготовки».

Імена 142 осіб були внесені до списку переслідуваних у зв’язку з реалізацією права на свободу віросповідання. Серед них мирні мусульмани (переважно громадяни України, кримські татари), яких звинувачують в участі у визнаній у Росії терористичною організації «Хізб ут-Тахрір» (Україна це об’єднання терористичним не вважає), а також свідки Єгови.

За останній рік 57 політв’язнів на різних підставах вийшли на свободу. Серед них частина обвинувачених у «московській справі», українські військові моряки, а також Олег Сенцов, Володимир Балух, Павло Гриб та інші українці, чеченський правозахисник Оюб Тітіев. Правозахисники впевнені, що в долях багатьох зі звільнених позитивну роль відіграла солідарність з ними як у Росії, так і на міжнародному рівні.