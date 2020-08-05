«Сподіваюся, ми це зробимо»: Мендель може подати до суду на Балашова через «вагітність від Зеленського»

Прессекретарка президента Юлія Мендель за порадою антикризового радника голови ОП Михайла Подоляка розглядає можливість судового позову до політика Геннадія Балашова через його заяви про її «вагітність від Зеленського». Про це Подоляк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Є форма, яку б я хотів, щоб ми запровадили. Я їй це радив (і ми ще думаємо про це) – прямий позов судовий про приниження честі та гідності (що очевидно) та порушення всіх моральних норм, які тільки можливі. Конкретно до першоджерела. І хай потім він в суді доводить, що це не він все вигадав», – розповів радник голови ОП.

Він вважає, що це має бути великий позов, «максимально великий (на астрономічну суму) і ці гроші автоматично мають бути зараховані на будь-який дитячий будинок».

«Це буде ідеальна практика для України. Кілька разів їх покараєш на нормальні суми, гроші підуть у дитячі будинки і все, історія завершилася. Не треба кримінальних справ, не треба адміністративних протоколів, стандартна американсько-європейська практика: позов і до побачення. Сподіваюсь, що ми це зробимо», – сказав Подоляк.

На запитання Радіо Свобода, навіщо Офісу президента і безпосередньо прессекретарці Юлії Мендель взагалі було реагувати на заяву Балашова, Подоляк зазначив, що «на це треба було відреагувати обов’язково», і додав, що форма, яку для цього обрала Мендель, була хоч і суперечливою, але «правильною для тієї аудиторії, яка накручувала цю тему».

«Вона могла естетично не подобатися комусь, але вона була правильна. Бо щойно вона це зробила, ще день-два і, в принципі, всі люди зрозуміли, що це все чисто жовтушний хайп. Вона зробила ідеальну конструкцію, яка дозволила вирішити проблему хайпу над конкретною ситуацією. Все», – вважає Подоляк.

Він впевнений, якщо Мендель не зробила б маленький сюжет, то воно б «розросталося далі».

«Навіщо? Вони відволікають, вони реально нервують, з банальної точки зору – це як якийсь анекдот, який гуляє ринком і багато хто в нього втягується. Вона зняла цю проблему. Через два дні все завмерло», – вважає Подоляк.

Він також додав, що пресслужба Офісу президента «щільно співпрацює» з ним як з радником голови ОП.

Політтехнолог Подоляк став антикризовим радником Андрія Єрмака на початку квітня.