Міський голова Бердянська йде у відставку

Міський голова Бердянська Запорізької області Валерій Баранов 16 листопада під час «дня депутата» у Бердянській міській раді оголосив, що йде у відставку за власним бажанням. Своє рішення він пояснив неможливістю налагодити співпрацю з більшістю міської ради.

«Після виборів я розумів, що буде дуже складно працювати без більшості у міській раді, однак сподівався на те, що поступово мені вдасться всіх об’єднати для того, щоб ми розвивали наше місто. Свого часу ми так і працювали. Наші результати – це те, що було зроблено в місті, чим пишаємося досі… Однак цього разу дружньої праці не сталося. Весь цей рік мені довелося працювати в умовах агресії і деструктиву. Виявилося, що вибори не скінчилися, і образа за поразку на виборах мера у моїх опонентів не пройшла. Тому з огляду на тупикову ситуацію, що склалася, мій вік і особисті мотиви змушений подати у відставку», – заявив Валерій Баранов.

Наразі це третій термін перебування Валерія Баранова на посаді міського голови Бердянська: раніше він вже очолював місто з 1997-го до 2008 року. У 2007–2012 роках був народним депутатом України. У березні-жовтні 2014 року обіймав посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. Залишив її за власним бажанням після програшу на парламентських виборах 2014 року в одному з мажоритарних округів Запоріжжя.

На місцевих виборах 2020 року Валерій Баранов балотувався як кандидат в мери Бердянська від партії «За майбутнє». Ця політична сила наразі не має своїх депутатів у Бердянській міськраді. 2020 року Бердянська районна територіальна виборча комісія відмовилася зареєструвати цю партію на виборах через порушення гендерної квоти. Спроби опротестувати це рішення для політичної сили виявилися невдалими.

Головним опонентом Баранова на виборах 2020 року був представник «ОПЗЖ» Олександр Свідло. У 2012–2015 роках він обіймав посаду заступника бердянського міського голови. В ході виборів «ОПЗЖ» здобула більшість у міській раді Бердянська, отримавши 15 із 38 депутатських мандатів, а Свідло обраний секретарем міськради. Згідно з чинним законодавством, саме він як секретар міськради виконуватиме повноваження мера Бердянська, до обрання нового.