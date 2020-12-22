Поліція відкрила провадження за статтею «розбій» через напад на мера Броварів

Поліція Київської області повідомила про оперативно-розшукові заходи з затримання осіб, причетних до нападу 21 грудня на мера Броварів Київської області Ігоря Сапожка. Як повідомила пресслужба поліції, розпочато кримінальне провадження за статтею «розбій».

«У селі Гнідин Бориспільського району група невідомих осіб вдерлася до будинку місцевого жителя, де напала на подружжя. Зловмисники зв’язали господарів та, погрожуючи фізичною розправою, викрали гроші, вироби з золота, після чого зникли у невідомому напрямку...Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з затримання зловмисників. Для розшуку розбійників максимально задіяні оперативні підрозділи, сили та засоби поліції Київської області», – йдеться в повідомленні.

Сам Ігор Сапожко у фейсбуці написав, що вчора ввечері «група з п’ятьох озброєних чоловіків» увірвалась в його будинок, де він перебував із дружиною і дев’ятирічним сином.

«Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли», – повідомив він.

Він назвав не просто грабіжкою, а «політичним тиском та розправою», щоб «змусити» його зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

На 17 січня заплановані вибори міського голови Броварів та депутатів міської ради Броварської громади.