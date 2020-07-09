Зниклого мера Сеула знайшли мертвим

Мер столиці Південної Кореї Сеула Пак Вон Сун, про зникнення якого зранку 9 липня заявила його родина, знайдений мертвим у північній частині міста. Про це повідомляє агенція Yonhap із посиланням на поліцію.

Причини смерті Пак Вон Суна не вказуються.

Про зникнення мера заявила його дочка. Вона повідомила поліції, що Пак Вон Сун вимкнув телефон після виходу з будинку і залишив повідомлення, з якого можна було дійти висновку, що він робить це з власної волі.

Пак Вон Сун керував Сеулом із 2011 року, він був одним із найвпливовіших політиків Південної Кореї. Аналітики припускали, що він може стати кандидатом у президенти країни від лібералів на виборах 2022 року.