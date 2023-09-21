Медіамагнат Руперт Мердок вирішив передати свій бізнес синові

Австралійський і американський медіамагнат Руперт Мердок, один із найвпливовіших діячів світових масмедіа, заявив про звільнення з посади голови Fox Corporation і виконавчого голови News Corp, повідомляє Бі-Бі-Сі. У свої 92 роки він вирішив передати кермо влади сину Лахлану. Мердок-старший сказав, що пишається досягненнями його компаній за останні десятиліття.

Компанії Мердока керують деякими з найвідоміших новинних брендів у Великій Британії, США та Австралії. Офіційна передача повноважень відбудеться у листопаді.

Як очікується, Мердок-старший стане почесним головою Fox Corporation та News Corp.

«Настав час взяти на себе інші ролі, знаючи, що у нас є по-справжньому талановиті команди та пристрасний, принциповий лідер в особі Лахлана, який стане одноосібним головою обох компаній», – оголосив Мердок.

Лахлан Мердок займався інвестиціями та організаційною роботою у багатьох найвідоміших видавничих компаніях світу. Його власний капітал оцінюють у понад 3 млрд дол.