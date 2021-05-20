Струмінь води під тиском і провал асфальту: у Києві прорвало тепломережу (фото)

У Голосіївському районі Києва у четвер під час гідравлічних випробувань тепломережі сталася аварійна ситуація, в результаті якої зафонтанував струмінь води і відбувся частковий провал асфальту, повідомила пресслужба КМДА.

«Сьогодні о 14:48 на проспекті Голосіївському, 3, сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь і відбувся провал асфальту. Пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, аварійна бригада «Київтеплоенерго» оперативно перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи.

Повідомляється, що пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року.

Кореспондент Радіо Свобода відзняв кадри пошкоджених автомобілів на місці події.

У КМДА нагадують, що гідравлічні випробування тепломереж є обов’язковою умовою підготовки до наступного опалювального сезону. Цього року, як і минулого, випробування розпочалися пізніше через карантинні обмеження.

Перелік будинків, де тимчасово відсутнє гаряче водопостачання через гідравлічні випробування, можна переглянути на сайті КП «Київтеплоенерго».