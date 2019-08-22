Меркель вшанувала учасників «Балтійського шляху» 30 років тому

Канцлер Німеччини Анґела Меркель вшанувала учасників акції «Балтійський шлях», або «Балтійський ланцюг», яка 30 років тому стала наймасовішим на той час протестом проти радянської окупації країн Балтії.

У відеозверненні, яке транслювали на конференції у столиці Латвії Ризі, Меркель назвала цю акцію «зворушливим і важливим кроком до свободи і демократії в Північній, Центральній і Східній Європі».

Той людський ланцюг засвідчив, «як багато можуть досягти люди, коли вони стають разом», сказала Меркель. А його учасники, за її словами, стали «прикладом і натхненням для всіх європейців».

«До сьогодні цей людський ланцюг є одним із найсильніших образів виступу за свободу в історії Європи», – додала вона.

На цій же конференції президент Латвії Еґілс Левітс назвав ту мирну демонстрацію «нашим шляхом назад до Європи».

Акція відбулася 23 серпня 1989 року, ще за радянської влади, на 50-і роковини укладення укладення 1939 року таємного пакту Молотова-Ріббентропа між сталінським Радянським Союзом і гітлерівською Німеччиною про поділ сфер впливу в Європі, за яким, зокрема, вже 1940 року СРСР окупував три балтійські держави – Естонію, Латвію і Литву. Внаслідок окупації, яку переважно не визнав західний світ, десятки тисяч громадян цих країн наступними роками й десятиліттями були страчені, засуджені чи вислані до Сибіру, де багато з них загинули.

Від одного до двох мільйонів людей, за різними оцінками, взяли участь у «Балтійському шляху», також відомому як «Балтійський ланцюг»: узявшись за руки, люди створили живий ланцюг завдовжки майже 600 кілометрів, що об’єднав столиці трьох держав – Таллінн, Ригу і Вільнюс.

Ця акція стала натхненням і для інших – зокрема, для «Української хвилі», що відбулася 21 січня 1990 року, в неділю, в переддень річниці Акту злуки УНР і ЗУНР, проголошеного 22 січня 1919 року. Від 450 тисяч, за офіційними радянськими оцінками, до 1 чи й 5 мільйонів людей живим ланцюгом символічно з’єднали Івано-Франківськ (на момент ухвалення Акту злуки столицю ЗУНР), Львів і Київ.

А вже нині, теж під натхненням «Балтійського шляху», активісти за демократію в Гонконгу хочуть влаштувати 23 серпня живі ланцюги в цій самоврядній частині Китаю, на автономію якої Пекін останнім часом чинить значний тиск.