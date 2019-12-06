Меркель вперше відвідає Освенцим

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 6 грудня має намір здійснити свій перший візит до польського Освенцима, де в часи Другої світової війни був нацистський табір смерті «Аушвіц».

Візит Меркель присвячений 10-ій річниці заснування Фонду «Аушвіц-Біркенау», що опікується збереженням меморіалу на місці колишнього табору смерті.

Німеччина є найбільшим донором фонду.

Меркель і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пройдуть через браму з написом «Arbeit macht frei» у колишньому концтаборі «Аушвіц-Біркенау» і вшанують пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Меркель також виступить із промовою.

У таборі «Аушвіц-Біркенау» в роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї.

Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.