СБУ вилучила найбільшу в історії України партію метадону

Співробітники СБУ вилучили на Полтавщині найбільшу партію метадону в історії України. У прес-службі відомства повідомили, що нарколабораторія була облаштована у приватному будинку в Миргороді.

«Товар зловмисники планували збувати по всій території країни через розгалужену мережу дилерів. Під час обшуків у приміщенні нарколабораторії правоохоронці вилучили понад 20 кілограмів метадону, 300 кілограмів прекурсорів та майже 50 літрів рідкого метадонового концентрату. Вартість вилучених препаратів за цінами «чорного ринку» становить понад 35 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, організатора угруповання та двох учасників затримали, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Після завершення експертизи обладнання і речовин очікується оголошення затриманим підозри. Слідчі дії тривають.