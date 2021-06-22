У найближчі дні спека в Києві сприятиме накопиченню шкідливих домішок у повітрі – метеорологи

У найближчі дні спекотний характер погоди в Києві сприятиме накопиченню шкідливих домішок у повітрі, повідомили в геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, у період з 15 до 22 червня у повітрі в Києві зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом завислих речовин, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду на низці постів спостережень.

«Всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії з 15 до 22 червня було відібрано та проаналізовано 1519 проб повітря. Загалом, порівняно з попереднім тижнем, зафіксовано деяке підвищення середньодобового вмісту оксиду вуглецю, слабке зниження вмісту формальдегіду, вміст діоксиду азоту суттєво не змінювався, залишаючись на доволі високому рівні. Вміст діоксиду сірки та завислих речовин у повітрі міста майже не змінився», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні користувачі соцмереж активно розміщували у мережі фото, заявляючи про «пилову бурю» у Києві. Пізніше синоптики пояснили, що через спеку і сухість пил піднімається угору, утворюючи таке природне явище.

За прогнозами синоптиків, завтра у Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, удень 32-34°.