На меткомбінаті Ахметова у Маріуполі виявили гранату, ніхто не постраждав

На території металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі на Донеччині виявили вибухонебезпечний предмет, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, знахідка виявилася гранатою Ф1, яку побачила охорона біля одного з цехів підприємства.

Повідомляється, що піротехніки вилучили гранату для подальшого знешкодження.

Як граната могла потрапити на територію підприємства наразі невідомо. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча входить до групи Метінвест – групи гірничих та металургійних підприємств, що належить олігарху Рінату Ахметову.