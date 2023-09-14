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На 12-ти станціях метро у Києві 15 вересня проведуть тренінги з домедичної допомоги

Проведення тренінгів із домедичної допомоги розпочали у метро у вересні минулого року (фото ілюстративне)

У п’ятницю, 15 вересня, на станціях метро у Києві медики навчатимуть домедичної допомоги, долучитися до навчань може кожен охочий, інформує «Київський метрополітен».

Спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розкажуть та покажуть зокрема як:

  • здійснити первинну оцінку стану постраждалого;
  • допомогти при масивній кровотечі;
  • допомогти при порушенні прохідності дихальних шляхів;
  • допомогти при зупинці кровообігу;
  • допомогти при термічних опіках.

Проходитимуть тренінги на 12 станціях метро із 13:00 до 17:00 години.

Зокрема, на станціях червоної лінії:

  • «Шулявська» (проміжний вестибюль);
  • «Університет» (проміжний вестибюль);
  • «Театральна» (перехід);
  • «Арсенальна» (проміжний вестибюль).

На станціях синьої лінії:

  • «Олімпійська» (вестибюль, перед турнікетами);
  • «Палац «Україна» (вестибюль, перед турнікетами);
  • «Площа Українських Героїв» (вестибюль, перед турнікетами);
  • «Героїв Дніпра» (вестибюль, перед турнікетами).

На станціях зеленої лінії:

  • «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);
  • «Звіринецька» (перехід);
  • «Печерська» (проміжний вестибюль);
  • «Позняки» (балкон над платформою).

Проведення тренінгів із домедичної допомоги розпочали у метро у вересні минулого року. За 12 місяців до навчань долучились близько 13 тисяч людей.

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