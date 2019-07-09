Найближчої ночі і в ніч на 13 липня метро у Києві працюватиме довше – підземка

У столичному метрополітені повідомили, що у ніч на 10 липня та в ніч 13-те роботу підземки буде продовжено на одну годину.

«На період проведення заходу у разі необхідності, в залежності від пасажиропотоку, буде передбачено можливість обмеження на вхід для пасажирів станцій метрополітену «Виставковий центр», «Васильківська», – йдеться в повідомленні Київського метрополітену на сторінці у Facebook.

9 липня у Києві стартує музичний фестиваль Atlas Weekend 2019, в якому візьмуть участь музиканти з різних країн. Захід проходитиме на території ВДНГ і триватиме до 14 липня.