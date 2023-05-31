Обмеження руху в столичному метро – пасажирка потрапила під потяг

Рух поїздів «синьою» лінією Київського метро здійснюється від станції «Героїв Дніпра» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Либідська» до станції «Теремки», повідомляє пресслужба столичної підземки.

«Зачинені на вхід та вихід станції: «Площа Льва Толстого», «Олімпійська» та «Палац «Україна». На станції «Палац "Україна» пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота»,– йдеться в повідомленні.

Про відновлення руху поїздів у метрополітені обіцяють повідомити додатково.

За даними КП «Київський метрополітен», минулого тижня столичною підземкою скористалися майже 4,8 мільйона пасажирів.