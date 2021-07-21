У метро Києва озвучили статистику щодо травмувань пасажирів

У Київському метрополітені повідомили, що минулого року у підземці зафіксували 57 грубих порушень правил користування з боку пасажирів

«38 разів – зачепери, які намагалися проїхатися поміж або на вагонах. Більшість порушників були затримані правоохоронцями. Один випадок на перегоні «Видубичі» – «Славутич» закінчився летально. Крім того, 19 разів пасажири потрапляли на колії та отримали травми різних ступенів», – йдеться в повідомленні.

За даними метрополітену, за сім місяців цього року виявили 22 випадки нехтування правилами користування.

«Днями пасажир, який переліз через огорожу на перегоні «Лівобережна» – «Дарниця», загинув під поїздом. Для вилучення пасажирів з колій, у разі потрапляння, залучаються безпосередньо машиніст поїзда, працівники поліції, ДСНС та лікарі швидкої. Проведення робіт потребує зупинки руху на певній ділянці лінії підземки», – кажуть в підземці.

15 липня ввечері метро у Києві працювало з перебоями після повідомлення, що під поїздом опинилася людина. Потяги метро певний час рухалися «червоною гілкою» тільки на відрізку «Хрещатик» – «Академмістечко». Пізніше стало відомо, що людина та загинула.