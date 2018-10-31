У Києві вдруге за добу не знайшли вибухівку на станції метро «Площа Льва Толстого»

Станцію столичного метро «Площа Льва Толстого» 31 жовтня вдруге за менш як добу закривали на вхід та вихід через повідомлення про мінування, повідомила прес-служба київського метрополітену.

Співробітники метрополітену спільно з правоохоронцями інформацію перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили, роботу цієї станції, а також функціонування пересадки на станцію «Палац спорту» відновили.

Попередній дзвінок про замінування на станції «Площа Льва Толстого» надійшов увечері 30 жовтня.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.