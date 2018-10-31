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31 Жовтень 2018, Київ 13:44
Новини | Події

У Києві вдруге за добу не знайшли вибухівку на станції метро «Площа Льва Толстого»

Cтанцію метро «Площа Льва Толстого» в Києві вдруге за добу закривали через повідомлення про мінування

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Станцію столичного метро «Площа Льва Толстого» 31 жовтня вдруге за менш як добу закривали на вхід та вихід через повідомлення про мінування, повідомила прес-служба київського метрополітену.

Співробітники метрополітену спільно з правоохоронцями інформацію перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили, роботу цієї станції, а також функціонування пересадки на станцію «Палац спорту» відновили.

Попередній дзвінок про замінування на станції «Площа Льва Толстого» надійшов увечері 30 жовтня.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.

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