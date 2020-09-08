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08 вересня 2020, Київ 13:46
Новини | Події

У столичній підземці пояснили, чому стався збій у роботі метро

Київський метрополітен повідомив, що у вівторок вранці в роботі столичної підземки виникли збої, пов’язані з функціонуванням системи пропуску пасажирів на станції.

«Через просадку напруги в електромережі спостерігалися збої в роботі пасажирської автоматики метрополітену. Наразі робота системи відновлена у звичайному режимі», – повідомив метрополітен у фейсбуці.

Скільки саме тривав збій у роботі не повідомляється.

Київське метро раніше, до карантинних обмежень, повідомляло, що перевозить щодня у середньому понад півтора мільйона пасажирів.

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