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18 Лютий 2019, Київ 14:57
Новини | Події

У столичному метро зачинені ще дві центральні станції

У Києві після анонімного повідомлення про мінування вдень 18 лютого закрили станції метро «Золоті ворота» та «Театральна», повідомила прес-служба столичного метрополітену

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У Києві після анонімного повідомлення про мінування вдень 18 лютого закрили станції метро «Золоті ворота» та «Театральна», повідомила прес-служба столичного метрополітену.

Не працює і пересадочний вузол між цими станціями

«Також перевіряються станції «Площа Льва Толстого», «Палац Спорту» + пересадка. Анонімне повідомлення про мінування. На місці працюють правоохоронці», – ідеться в повідомленні комунального підприємства «Київський метрополітен» у мереі Twitter.

Станції метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» у Києві, повідомлення про замінування яких надійшли раніше 18 лютого, знову працюють.

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