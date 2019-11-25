У Києві затримали чоловіка через поранення ножем пасажира метро – поліція

У столичному управлінні Нацполіції повідомили, що затримали 25 листопада у Києві чоловіка, який завдав ножового поранення пасажирові метро.

«Біля виходу зі станції метро «Контрактова площа» працівники поліції помітили штовханину між двома чоловіками, а згодом один із них кинувся тікати. Правоохоронці наздогнали незнайомця та з’ясували, що він поранив ножем чоловіка. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також бригаду швидкої допомоги. Поліцейським потерпілий повідомив, що в нього виник конфлікт із невідомим, який ножем вдарив його у плече. Із колото-різаним пораненням чоловіка доставили у лікарню», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, правопорушник – 34-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав.

«Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України», – додали у поліції.

Повідомляється, що затриманому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.