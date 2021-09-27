Роботу метро в Києві ввечері 28 вересня можуть обмежити через футбол

У Києві ввечері 28 вересня через проведення на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Інтер» (Італія) можливе обмеження роботи трьох станцій метро, повідомила пресслужба Київського метрополітену.

«Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого». Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – йдеться в повідомленні.

Початок матчу запланований на 19:45.