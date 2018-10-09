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09 Жовтень 2018, Київ 16:12
Новини | Події

У Києві закривали станцію метро «Житомирська», вибухівки не знайшли

«Вибухонебезпечних предметів не виявлено», – інформує прес-служба

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Менш як година знадобилася співробітникам правоохоронних органів і Київського метрополітену, щоб перевірити станцію «Житомирська».

Близько 14:00 прес-служба метрополітену повідомила в соцмережах, що станцію закрито для пасажирів, оскільки надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Близько 14:50 з’явилося повідомлення, що станцію «Житомирська» «перевірено та відчинено для пасажирів». «Вибухонебезпечних предметів не виявлено», – інформує прес-служба.

Повідомлення про нібито мінування публічних місць – торговельних центрів, вокзалів, станцій метро – почастішали в Україні останніми роками. У поліції заявляли, що повідомлення про мінування місць масового скупчення людей у різних містах України останнім часом надходять із Росії.

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