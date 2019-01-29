У 2018 році київським метрополітеном скористалися майже півмільярда пасажирів

У 2018 році київським метрополітеном скористалися 496 мільйонів пасажирів, повідомила прес-служба столичної підземки. Загальний річний показник перевезень на рівні 2017

Компанія заявила, що «найпопулярнішою» традиційно залишається «червона лінія» метрополітену – 204 мільйони 515 тисяч осіб. Найбільш завантаженою на ній є станція «Лісова» (20 мільйонів 701 тисяч пасажирів). Понад 20 мільйонів поїздок зафіксовано також на станціях «Академмістечко» та «Вокзальна». Найменше пасажирів перевезла станція «Дніпро» (935,2 тисячі).

Наступною за пасажиропотоком є «синя гілка» – 172,833 тисячі поїздок. Максимальний пасажиропотік був на станції «Мінська» (17 мільйонів 114 тисяч). Понад 15 мільйонів поїздок було також на станціях «Почайна» та «Контрактова площа». Мінімальний пасажиропотік – на станції «Поштова площа» (4,7 мільйона).

Згідно з повідомленням, «зелена гілка» підземки перевезла – 118 мільйонів 723 тисяч пасажирів. Найбільший пасажиропотік зафіксований на станції «Позняки» – 14 мільйонів 546 тисяч людей. 2017 року у лідерах була «Лук’янівська» з майже аналогічним показником. Цього року остання перевезла 14 мільйонів 533 тисяч пасажирів. Найменше ж пасажирів по цій лінії на «Червоному хуторі». Станцією скористалося 1,7 мільйона пасажирів.