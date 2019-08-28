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28 Серпень 2019, Київ 20:25
Новини | Міжнародні

Мексика: внаслідок підпалу бару загинули 25 людей

25 людей стали жертвами нападу

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Жертвами підпалу бару у Мексиці стали щонайменше 25 людей. Інцидент стався у штаті Веракрус пізно ввечері 27 серпня за місцевим часом.

За словами президента країни Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, будівлю підпалили учасники банди. Вони заблокували всі виходи з закладу, тому люди не могли вибратися з палаючої будівлі.

Президент зазначив, що цей інцидент став новим ударом по його зусиллях скоротити насильство в країні. Як повідомив Обрадор, підозрювані у підпалі раніше цього року перебували під вартою, та згодом їх звільнили.

Губернатор штату вважає, що напад був результатом суперечки між бандитами.

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