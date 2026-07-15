Командувач СБС Бровді заявив про ураження Мі-28 у Бєлгородській області РФ

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження російського вертольота Мі-28 у Бєлгородській області РФ.

«Хробачий Мі-28 «Нічний мисливець» писком до грунту. Птахи СБС 427 обр «Рарог», – написав він у телеграмі, оприлюднивши відео.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

Місцева влада Бєлгороської області РФ про інцидент з вертольотом не повідомляє.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від лютого 2022 року Росія втратила 353 гелікоптерів.