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Новини | Події

Командувач СБС Бровді заявив про ураження Мі-28 у Бєлгородській області РФ

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від лютого 2022 року Росія втратила 353 гелікоптерів. Фото ілюстративне
За останніми даними Генштабу ЗСУ, від лютого 2022 року Росія втратила 353 гелікоптерів. Фото ілюстративне

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження російського вертольота Мі-28 у Бєлгородській області РФ.

«Хробачий Мі-28 «Нічний мисливець» писком до грунту. Птахи СБС 427 обр «Рарог», – написав він у телеграмі, оприлюднивши відео.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

Місцева влада Бєлгороської області РФ про інцидент з вертольотом не повідомляє.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від лютого 2022 року Росія втратила 353 гелікоптерів.

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