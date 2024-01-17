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У столиці Киргизстану військовий вертоліт зазнав аварії, є жертви

Це сталося під час військових навчань. Фото ілюстративне
Це сталося під час військових навчань. Фото ілюстративне

У столиці Киргизстану – Бішкеку – військовий вертоліт зазнав аварії, є жертви. Про це повідомляє повідомляє Радіо Азаттик, киргизька служба Радіо Свобода, з посиланням на дані Міністерства оборони.

«17 січня під час навчань вертоліт військ ППО Киргизстану змушений був здійснити аварійну жорстку посадку. Є жертви. Деталі інциденту з’ясовують співробітники Міноборони. Про результати розслідування буде повідомлено додатково», – повідомили у відомстві.

Даних про кількість постраждалих в Міноборони Киргизстану не надали.

Раніше ЗМІ з посиланням на підприємство «Киргизаеронавігація» повідомили, що внаслідок падіння гелікоптера загинула людина, ще семеро поранені.

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