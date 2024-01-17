У столиці Киргизстану військовий вертоліт зазнав аварії, є жертви

У столиці Киргизстану – Бішкеку – військовий вертоліт зазнав аварії, є жертви. Про це повідомляє повідомляє Радіо Азаттик, киргизька служба Радіо Свобода, з посиланням на дані Міністерства оборони.



«17 січня під час навчань вертоліт військ ППО Киргизстану змушений був здійснити аварійну жорстку посадку. Є жертви. Деталі інциденту з’ясовують співробітники Міноборони. Про результати розслідування буде повідомлено додатково», – повідомили у відомстві.

Даних про кількість постраждалих в Міноборони Киргизстану не надали.



Раніше ЗМІ з посиланням на підприємство «Киргизаеронавігація» повідомили, що внаслідок падіння гелікоптера загинула людина, ще семеро поранені.