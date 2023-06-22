Міноборони Білорусі заявляє про «жорстку посадку» гелікоптера Мі-24

У Білорусі гелікоптер Мі-24 здійснив «жорстку посадку» у Барановичському районі, повідомили в білоруському міністерстві оборони.

«Сьогодні близько 13:30 хвилин у Барановичському районі здійснив жорстку посадку гелікоптер Мі-24. Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Причини аварії встановлюються.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявляє, що Мі-24 був російським. Гелікоптер впав між Івацевичами та Барановичами.