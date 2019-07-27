До Києва приїхав відомий голлівудський режисер Майкл Бей

Відомий американський режисер і кінопродюсер Майкл Бей приїхав до Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Один з найкасовіших режисерів світу, картини якого зібрали в прокаті понад 5,7 мільярда доларів. Він відомий такими стрічками, як «Армаґедон», «Погані хлопці», «Пьорл Харбор», «Трансформери». Майкл прилетів із командою аби подивитися на Київ, на Україну. Він зацікавлений у зйомках кіно та відео в нашому місті», – мовиться у повідомленні.

За словами Кличка, з режисером та його командою вони обговорювали умови для кіновиробництва в Україні, «допомогу міста в організації зйомок, про найгарніші локації Києва та перспективи співпраці».

Мер висловив сподівання, що Майк Бей буде працювати в Україні.