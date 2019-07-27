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27 Липень 2019, Київ 21:40
Новини | Події

До Києва приїхав відомий голлівудський режисер Майкл Бей

Кличко повідомив про приїзд до Києва голлівудського режисера

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Відомий американський режисер і кінопродюсер Майкл Бей приїхав до Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Один з найкасовіших режисерів світу, картини якого зібрали в прокаті понад 5,7 мільярда доларів. Він відомий такими стрічками, як «Армаґедон», «Погані хлопці», «Пьорл Харбор», «Трансформери». Майкл прилетів із командою аби подивитися на Київ, на Україну. Він зацікавлений у зйомках кіно та відео в нашому місті», – мовиться у повідомленні.

За словами Кличка, з режисером та його командою вони обговорювали умови для кіновиробництва в Україні, «допомогу міста в організації зйомок, про найгарніші локації Києва та перспективи співпраці».

Мер висловив сподівання, що Майк Бей буде працювати в Україні.

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