Помер французький композитор Мішель Легран

Французький композитор Мішель Легран помер на 87-му році життя у Парижі. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на його представника.

Легран був широко відомий як автор музики до фільмів, він 13 разів номінувався на «Оскар» і тричі отримував цю нагороду – за пісню до фільму «Афера Томаса Крауна» в 1969 році, музику до фільмів «Літо 42 року» в 1972-му і «Єнтл» в 1984-му.

Популярність музикантові принесла музика до фільму «Шербурзькі парасольки», в якому головну роль виконала Катрін Денев. Ця кінострічка отримала «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю в 1964 році.

За свою кар'єру Легран співпрацював з Едіт Піаф, Реєм Чарльзом, Жаном Кокто, Френком Сінатрою і кінорежисером Орсоном Веллсом.