Microsoft заявляє про намір іранських хакерів втрутитися у вибори в США

Американська компанія Microsoft заявила 4 жовтня про виявлення імовірно пов’язаної з іранським урядом хакерської групи, яка має на меті втручання в президентську кампанію у США. Серед інших цілей, як вказує Microsoft, також є американські високопосадовці, засоби інформації та відомі іранці-емігранти.

За даними віцепрезидента Microsoft з безпеки Тома Барта, хакерам вдалося зламати чотири акаунти з 241 облікового запису, в роботу яких зловмисники намагалися втрутитися. Жодний із цих акаунтів не належав колишнім або чинним американським чиновникам і не був пов’язаний із виборчою кампанією. Атаки групи, яку в Microsoft називають Phosphorous, спостерігалися впродовж 30 днів у період від серпня до вересня.

Офіційної відповіді Ірану на заяву Microsoft наразі немає.

Раніше американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року.